Saates «Ma näen su häält» superteeskluse teinud Mihkel Juhkam: poes ja peol tuntakse mind ära!

Esimesel hooajal saates säranud teeskleja Järgmine Tõnisson ehk Mihkel Juhkam rääkis reedel Kanal 2 saates «Telehommik» enda kogemustest seoses saates osalemisega.

Juhkami sõnul oli saatesse minek tema jaoks midagi täiesti uut ja põnevat. «Mina ei osanud algul arvatagi, kui palju nalja ja põnevust see saade pakub. Lavale minek ja teesklemine oli tõeline väljakutse, kuid just see tegi kogu kogemuse nii meeldejäävaks,» meenutas ta ja innustas teisigi saates osalema.

Siiski tunnistas ta, et saadet esiti televiisorist nähes mõtles ta avalduse tagasi võtta. «Ma korraks olin šokis ja mõtlesin, et kas see on ikka see, kuhu minna tahan. Kirjutasin vist kirja valmis, et ma ei tule. Aga siis helistas mulle juba produtsent, kes ütles, et sellel päeval on salvestamine. Okei, eks ma tulen,» meenutas ta. «Aga päriselt, ma üldse ei kahetse, et ma läksin! Seda kartma ei pea absoluutselt.»

Juhkami sõnul on saates edu võtmeks innukus ja õnn. «Esiteks, sa pead kuidagi julgema kandideerida ja endasse uskuma. Ja kindlasti on see natukene õnnemäng, minul lihtsalt vedas sellega ka, et suumaigutusvoorus laulis minu pala sisse Tõnis Sarap, kelle ooperihääl sobis minu välimusega. Selline näitlemise ja õnne kombinatsioon oli seal,» rääkis ta, lisades, et on ise aastaid tegelenud rahvateatriga.