VÄLJATEENITUD EETRIAEG Uue raadiosaate saanud Kristina Pärtelpoeg: terroriseerisin Vaido Pannelit poolteist aastat, iga pidu

Sisulooja Kristina Pärtelpoeg avaldas kestval nädalal, et on peale paari aastast pausi peagi tagasi raadioeetris. 2022. aasta lõpus MyHitsist lahkunud Pärtelpoeg jättis esmalt saladuseks, millise raadiojaama eetris teda alates 19. juunist kuuleb, kuid päev hiljem selgus, et selleks on SkyPlus.