Elva mees tänaval kukkunud naisest: see lugu on jäänud mind piinama

Facebooki grupis «Elva» jagab elvalane Rando lugu, mis tal hingele on jäänud.

«Sooviksin jagada ühte lugu, mis mind on mingil määral tegelikult jäänud piinama. See lugu peaks tegelikult meid kõiki kõnetama, kes me siin ühiskonnas eksisteerime,» ütleb ta ning jätkab:

«Nimelt umbes nädal tagasi sattusin Elva peale asju ajama, umbes kella 10:00 paiku olin Kesk 12 aadressil, kus asub Tehnika Ekspert. Olime abikaasaga just hakanud välja sõitma hoovi parklast, kui märkasime, et üks vanaproua on kukkunud selle hoone ees asuval trepil ja ilmselgelt saanud vigastada. Sekunditki mõtlemata peatasime sõiduki ja silmanurgast veel nägin, kuidas üks naisterahvas jooksis teiselt poolt teed kannatanu poole, kui olin minagi autost väljunud ja hakanud kannatanu poole liikuma. Siis nägin, kuidas päris paljud möödujad lihtsalt vaatasid, kuidas proua abitult trepil istub ja kramplikult end toetab trepiastmele,» ütleb Rando.

«Kui olin prouani jõudnud selgus, et ta oli päris korralikult kukkunud. Põlved lõhki, käed kriimused, otsa ees suur sinine muhk, kust tuli päris palju verd. Võtsin autost esmaabi komplekti ja puhastasime haava. Teine naisterahvas, kes abis oli, tõi hoonest vett ja suhtles juba 112-ga.»

Kogu selle tegevuse ajal aga märkas Rando, kuidas möödujad lihtsalt kas näitasid näpuga või koguni filmisid kogu olukorda ja seejärel lihtsalt minema kõndisid.

Eeskuju lastele

«Kas tõesti on eestlase uhkus nii suur, et ei saa minna ja küsida, kas kõik on korras? Millist eeskuju te oma lastele annate?» küsib Rando. «Mõelge, kui teie vanaemal peaks midagi säärast juhtuma ja mitte keegi ei suvatseks isegi appi minna või kontrollida, et kas tal on kõik korras ja kui ta selle läbi peaks surema? Kas siis oled vihane nende peale, kes oleks võinud aidata?»

«Vaadata tuleks peeglisse ja ehk siis mõistad, kui oluline võib olla küsimus «Kuidas te end tunnete?» või pilgu heitmine kukkunud memmekesele/taadile! Aitäh sellele naisterahvale, kes ootas kannatanuga kiirabi ära ja abistas samuti. Loodan, et see lugu natukenegi pani kedagi mõtlema ja endasse vaatama,» ütleb Rando.

«Eestlane nagu kuidagi häbeneb teisi avalikus kohas aidata,» tõdetakse kommentaarides. Mainitakse ka seda, et kui viisakalt riides memmedel on abi saamiseks üsna head šansid, siis abitus olekus meesterahvastele minnakse appi harvem.