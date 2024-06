VIDEO Plahvatuse hetk: Põhja-Tallinna laevakütuse mahuti süttimine jäi kaamerasse

PPA pressiesindaja Barbara Lichtfeldt sõnas reede hommikul toimetusele, et sündmuskohalt kogutud tõendite põhjal on alust kahtlustada, et remonttööde käigus on eiratud töötervisehoiu- ja tööohutusnõudeid, mille tagajärjel sai üks töötajatest ka raskelt vigastada.