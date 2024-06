«NELI TUVIKEST» Peagi teise lapse isaks saav Monika Tuvi poeg jagab armsaid ootuspilte

Veebruaris teatasid Mac Tuvi ja sisulooja Sonja Malinen , et ootavad teist last. «Lõpuks saame jagada teiega meie imeilusat uudist,» teatas suunamudija ja tantsija ühismeediasse tehtud postituses.

Varasemalt on Sonja Elu24-le antud intervjuus rääkinud, et igas suhtes on olulised ühised eesmärgid ja tulevikuplaanid. «Paarina koos olles tuleb teha kompromisse, teineteist usaldada, mõista ja kõiges toetada. See aitab ära hoida vähese tähtsusega probleeme ning ebavajalikke pingeid suhtes,» avaldas naine.