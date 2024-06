«Müüvad ebakvaliteetseid taimi!» Klient süüdistab taimeäri pettuses. Juhani Puukool: nõuame, et ta avalikult vabandaks!

«Kurb, aga Juhani Puukool on asunud täie jõuga pätifirmade sekka. Ühe ostuga kaks pettust, kuid ei välista rohkematki,» kirjutab oma Facebooki seinal Tõnu, kes hiljuti külastas Juhani Puukooli.

Neljapäeva õhtul avaldatud postituses väidab Tõnu, et Juhani Puukoolis ei kattu taimede juures olevad hinnad kassas olevatega. «Väljas on hinnad käibemaksuta, see lisatakse juurde kassas. Kuna oli sulgemise hetk, ei hakanud protsestima, kuigi arve tundus kohatult suur. Enamik inimesi ei ole valmis taanduma valitud ostust ja nii saab hinnale rahus ligi veerand juurde keevitada,» väitis Tõnu Facebookis.