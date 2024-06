Esimene märk sellest, et Jan Uuspõllu abielu on purunenud, tekkis möödunud aasta suvel, kui näitleja ilmus seltskonda Brigita Antoniga.

Uuspõld ja Anton saabusid käsikäes 2023. aasta juunis toimunud Kroonika meelelahutusauhindade galale. «Sellele on väga raske vastata, sellepärast et sellele ei ole vastust,» sõnas näitleja Elu24-le antud intervjuus, kui küsiti, kes kelle enne leidis. «Me isegi ei pannud tähele, et see juhtus, ja nii lihtsalt on.»