PÄEVAHOROSKOOP 14. juuni: Kaladel on hea hetk remondi alustamiseks, Neitsi peab rahaasjades hoolikas olema

Merkuuri ja Päikese ühenduse mõjul oled omajagu enesekeskne. Samas on sinu mõttetegevus ergas, suudad oma ideed täpselt sõnastada.

Üks oluline eesmärk on veel saavutamata, see ei anna sulle ka töönädala lõpus rahu. Pead salamisi ambitsioonikaid plaane.

Mõned inimesed on sulle juba esimesest silmapilgust sümpaatsed, teised jälle ebameeldivad. Sul tuleb suhelda mõlemat tüüpi tegelastega.

See, mida oma unistustes nii väga tahad, ei pruugi olla tegelikus elus teostatav. Uute projektidega alustamiseks pole parim aeg.

Tunned vajadust inimeste hulgas viibida, lõbutseda ja pidutseda. On tõenäoline, et sinu teele satub huvitavaid vastassoost isikuid.

Peaksid jõudma arusaamisele, et kriitika on edasiviiv tegur ning kuulama ära ka need kaaslased, kes oskavad sinu plaanides oskavad märgata.