Tallinna spaas jala murdnud Anna: miks ei olnud basseini kõrval hoiatavat silti?

«Pärast saunarituaali otsustasin hüpata välibasseini. Arvasin, et see on sama sügav kui näiteks Mustamäe Elamus spaas. Lõin oma jala aga vastu basseinipõhja ja ei saanud sellele pärast toetuda. Basseinist välja tulles märkasin, et seina vasakul küljel on silt, et sügavus on 1,2 meetrit. Aga ei olnud keelavaid silte, mis sinna hüppamist oleks keelanud,» sõnab Anna, kelle sõnul sellised sildid on küll mitme spaa sisebasseini juures.