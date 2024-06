KUIDAS MEELDIB? Desiree Mumm ja Beatrice avaldasid Dynaminti hittloo uues kuues!

2004. aastal tuli tüdrukutebänd Dynamint välja looga «Klubi Paradiis», mis vallutas eestlaste südamed ja on tänaseni vägagi populaarne: kasvõi YouTube 'i keskkonnas on seda kuulatud üle 3,4 miljoni korra.

Beatrice tunnistab, et loo tegemine on olnud tema unistus juba pikka aega. «Selle loo tegemine on olnud alati mu väike salasoov, sest väiksena ei möödunud õhtutki, kui see lugu mul kodus ei käinud ja mina oma vanematele seda ei demonstreerinud. Et siuke väike 90ndate pisik on mul juba väiksest saadik sees olnud. Loo idee sündis mul tegelikult juba eelmise aasta alguses, kuid siis ei jõudnud kuidagi teostuseni,» sõnab Beatrice.