Postimees jookseb seitsmendat korda Suurelt Munamäelt Tallinnasse. Tartu Postimehe peatoimetaja: lähen rajale nii põnevuse kui murega

Hakkama tuleb saada 35 kilomeetriga

Rannar Raba rääkis Elu24-le, et läheb homme rajale ühtaegu nii põnevuse kui murega. «Minu jooksukogemused on ilmselt võrreldes enamiku teiste osalistega tagasihoidlikud. Täitsa huvitav on teada saada, mis mõtted ja tunded öösel Jõgeval teisele või pühapäeva pärastlõunal Kõrvemaal kolmandale etapile minnes peas tiirlevad,» arutles ta päev enne jooksu.