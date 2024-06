OLED NENDE SEAS? Nendel kuupäevadel sündinud inimesed võivad saada olulisi sõnumeid

14. juunil kell 19.32 jõuab Merkuur nn ülemisse ühendusse Päikesega , mis tähendab, et Maalt vaadatuna jääb Merkuur täpselt Päikese taha. Et Merkuur asub sel ajal oma orbiidil Maast maksimaalses kauguses, on teadvus ja tähelepanu maisest tasandist vähe kõrgemale tõusnud ning võime saada olulist inspiratsiooni, vaimuvälgatusi ja näha suurt pilti.

Lisaks jäävad Päike ja Merkuur sel ajal lähedasse sekstiili Chironiga, mis viitab, et võivad saabuda tervendavad taipamised. See on väga hea aeg, et pidada olulisi vestlusi, aga ka vaadata endasse. Võime saada sõnumeid enda seest ja ka enda ümbert ning need aitavad meil mõningate keeruliste situatsioonidega paremini toime tulla.