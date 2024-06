«Mõned inimesed on kurvad, mõned rõõmsad.» Kristina Pärtelpoeg naaseb raadioeetrisse

«Ma tean, et mõned inimesed on kurvad, mõndadele meeldib see uudis ja mõndadel on täiesti suva, aga alates 19. juunist 2024 olen ma tagasi raadios ehk siis järgmisest kolmapäevast!» teatab sisulooja Instagramis. Raadiojaama, kus ta tööle hakkab, Pärtelpoeg veel ei avaldanud, kuid siiski pani ta Instagrami loo juurde küsimustekasti, kus tema jälgijad saavad teha pakkumisi, mis raadiojaama ta tööle asub.