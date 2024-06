GALERII Suveolümpiamängud 2024: Pariisi hiigelareenist sai vahetult pärast Taylor Swifti kontserti ujula

Arhitekt Christian de Portzamparc' projekteeritud areen avati 2017. aastal ning seda rahastas multimiljonär Jacky Lorenzetti. La Défense Arena on võõrustanud kontserte, ragbi ning motokrossi võistlusi, korvpallimänge, poksiturniire, ent veespordivõistlust pole seni u-kujulisel areenil kunagi korraldatud.

«Siin saab olema tuline atmosfäär,» lubab olümpiamängude spordidirektor Aurelie Merle, ennustades, et elevus ja energia ületavad isegi Taylor Swifti kontserdid.

Maikuus andis Tayĺor Swift La Défense Arenal neli suurejoonelist kontserti, misjärel algasid tormilised olümpiamängude ehitustööd. Tuntud Itaalia olümpiabasseinide tootja Myrtha Pool paigaldas areenile basseinid, mis täidetakse maailma suurimaks spordipeoks 5000 kuupmeetri veega. Ujumise võistluspaiga testimine algab juba 27. juunil ning kogu protsessi on kaasatud umbes 150 töötajat.

Endine Pariisi eeslinna Nanterre linnapea Patrick Jarry sõnas, et kümme aastat tagasi oleksid kõik pidanud hullumeelseks ideed, et selles paigas toimuvad olümpia ujumisvõistlused. Algselt oligi teine plaan – XXXIII suveolümpiamängude ujumisvõistlused pidid toimuma Stade de France'i lähedal uues veealade keskuses, kuid eelarve ja transpordi probleemide tõttu otsustati viia need La Défense Arenasse.