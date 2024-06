VIDEOINTERVJUU Neli rongisõitu ja lennureis: terve elu head vormi soovinud inglanna tuli Eestisse unistust täitma

«Varasem patsient soovitas mulle soojalt just seda kohta. Ma ise töötan haiglas, sellepärast tulin Eestisse. Esiteks tahtsin, et see oleks turvaline, ja teiseks tahtsin ma head kirurgi ning ta on siin üks parimatest,» viitas Maxine Suurbritannia pakutavate teenuste puudujääkidele. Maxine'i tütre sõnul on maovähendusoperatsioonid ehk kaalukirurgia Inglismaal ka mitu korda kallimad, 10 000 naela ehk umbes 12 000 eurot.