LÕBUS VIDEO Aeg elada! Äsja lahutanud Jan Uuspõld pani oma hääle maksma uues kuumas suveloos

«The Swingers ikka ka püüab moodne olla! Me oleme ju selline ansambel, kellel on erinevaid soliste,» rääkis Birgit Sarrap, miks seekord just Jan Uuspõld kampa võeti.

«Birgiti ja The Swingersiga oli kohe täispanga peale minek,» kiitis Jan ja meenutas, et ei olegi vist juba vähemalt kolm kümnendit ühtegi lugu lindistanud. «Minu eelmine raadiosingel «Tramm nr 66» ilmus 30 aastat tagasi. Tark ei torma!» rääkis laulev näitleja.

Kuigi suvekontserte nad Uuspõllu tiheda graafiku tõttu koos anda ei jõua, valmis ühiselt vahva suvelugu «Aeg elada».





«Eks me oleksime tahtnud Janiga ka suvekontserte anda, aga tal on ikkagi nii palju tegemist,» arutles Birgit ja märkis, et tänavu näeb laval koos The Swingersiga hoopis Ott Leplandi.

Hommikuprogrammi saatejuhtide küsimusele, millega näitleja siis tegeleb, et ta kogu aeg niivõrd hõivatud on, vastas Uuspõld naljatades, et logeleb.

«Aga Jan vist ikkagi teeb nalja, sest me kohtume praegu ikkagi peaaegu iga päev ja teeme väga toredaid proove. Tuleb ju suvel Põlvamaal etendus «Rohelised niidud» ja seal on ikka korralik tamp peal,» rääkis Birgit.

Ta lisas, et just samas kohas nad kaks aastat tagasi Janiga «Ada» etenduse proovides ka kohtusid. «Kuna lavaklapp oli tõeliselt mõnus, siis nüüd uut suvelugu tehes tuli kohe loomulikult Jan meelde ning on ülitore, et ta selle afääriga kohe rõõmsalt kaasa oli nõus tulema,» rõõmustas Birgit.

Kuigi loo lindistamisel sai palju nalja, sujus töö Birgiti sõnul Janiga isegi kiiremini kui Otiga. «Ott on selline perfektsionist, aga Jan teeb suu lahti ja juba on naljakas! Ja tegelikult see lugu ongi ju hästi positiivne ja lõbus, nii et see väike seigakene, mis The Swingersi ühismeedias on, oli see hetk, kui meie produtsendid Timo (Timo Vendt – toim) ja Mihkel (Mihkel Mattisen – toim) palusid, et Jan teekski natukene pulli,» rääkis lauljatar.