VIDEO Ajateenijate tervitus Raivo Heinale ajas netirahva marru

Raivo Heina sotsiaalmeediasse postitatud video, kus ajateenijad teda kui miljonäri sõduri kombel tervitavad, on kogunud ligi 60 000 vaatamist. Kui paljude jaoks on klipp humoorikas, siis leidub ka neid, kes nii paraku ei arva. «Mis nali see veel on? Üldse mõistust peas pole?» kurjustab näiteks üks.