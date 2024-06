See oli 2022. aasta suvi, kui 11 printsi vallalise kaunitari ehk seltskonnastaari Brigitte Susanne Hundi südame nimel tõsielusaates võitlustulle astusid. Ainult üks neist väljus võitjana... kui seda võiduks nimetada saab. Nüüd, kaks aastat hiljem, on Brigitte süda ikka vaba, kuid mis on saanud kord 11 printsi saatusest?