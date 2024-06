Algselt Lidlis pettunud klient sai lõpuks oma ihaldatud toote

Kristile (nimi muudetud, toimetusele teada) jäi Lidli reklaamlehes silma keraamiline grill, mida käesoleval nädalal pakutakse müügiks soodushinnaga. Teisipäeva lõunal läkski ta Tartus Annelinnas asuvasse Lidlisse grilli ostma, kuid kohapeal selgus, et juba on toode otsas. Kristi läks ka Lõunakeskuse juures asuvasse Lidli kauplusesse ja lahkus ka sealt pettununa, sest ka seal polnud enam grilli müügil. «Lõunaajal saime Annelinnast info, et hommikul müüdi viimane. Lõunakeskuses vaatas töötaja meid sellise näoga nagu me oleks sajas inimene, kes seda küsib,» räägib Kristi Elu24-le.