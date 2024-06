Pakendikeskus annab Martin Helmele nõu: kui tühjad kohad vajavad täitmist...

EKRE esimees Martin Helme rääkis Postimehele, et mainitud liikmed arvati välja erakonna mainekahju tekitamise eest. «Mõistame, et see on mage, kui mõni päev enne kongressi inimesi lahkuma sunnitakse, aga kõik teised variandid, mis meid ootamas olid, oleksid olnud veel magedamad,» sõnas Helme.