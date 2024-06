Näiteks ulatab ta suuremeelsushoos oma toatüdruk Maasikale kompvekipaberi, sõnades: "Laku seda! See on väga magus! Aasta tagasi oli siin sees liköörikompvek!"

Kõik teised juurviljad raamatus on teoses rõhutute staatuses, keda hoiavad hirmuvalitsuse all eelmainitud ülemused oma sõjaväe abil, mis koosneb sõduritest-sirunikestest.

Kaabud ja kellukesed

Vürstide vastu tõstetakse aga ajaloo õppetundide kohaselt alati kord mässu, on see ekredemaal või kusagil mujal.

Vürsti ilutulestik, kus tulistatakse taevasse omi sõdureid

Vürst osutub sedavõrd totraks, et kui hakkab pidustusi pidama, tuleb talle hüva idee, et peaks organiseerima ka ilutulestiku. Tehtud, mõeldud. Sarnaselt juhtumiga ekredemaal otsustas ka vürst, et parim laskemoon ilutulestiku tarbeks on ta oma sõdurid.