PÕHJUST RÕÕMUSTAMISEKS Võidukarika purustanud Eurovisiooni võitja hakkab tuuritama ja tuleb ka Eestisse

Nemo unikaalne esinemisstiil ei jätnud Rootsis Malmös kedagi külmaks. Muusik ise on oma eelseisva turnee üle väga elevil. «Ma olen üliõnnelik, et mind ootab järgmisel kevadel mu esimene Euroopa tuur,» kinnitab Nemo. «Üks kõige ilusamaid asju on olnud näha kogukonna kasvamist minu muusika ümber ja ma olen saanud olla selle tunnistajaks. Ma ei jõua ära oodata, et kõigiga kohtuda!»