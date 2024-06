VIDEOKLIPP Igas ametis meister Inga Lunge hakkas plaatijaks: juba on pekkis!

Saatejuht Andrei Zevakini sõnul levivad jutud, et näitleja Inga Lunge tahaks osata plaatimist. Nii kutsuski Andrei näitleja selle nädala saatesse «Noor meister» külla, et talle spetsialisti käe all plaatimine selgeks õpetada.

«Plaan on aidata tal omandada vajalikud oskused, et ta saaks suvel oma kodu renoveerimistööd lõpule viia,» räägib Zevakin. Nimelt on Inga sõnul tal praegu käsil oma maakodu renoveerimine, kus tal on plaanis valmis saada vannituba, tualettruum ja köök. «Akutrell on mul olemas ja lihtsamad tööd teen ise ära,» sõnab Inga. Tema jaoks on isetegemise rõõm üks suurimaid rõõme ja ta usub, et ka plaatimisega suudab ta hakkama saada. «Kui raske see ikka saab olla?» lisab ta naeratades.