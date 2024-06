TASUB TEADA Nendel kuupäevadel sündinud inimesed võiksid olla praegu ettevaatlikud

Taevaseisudes on läinud täpseks Marsi-Pluuto kvadraat, mille tugevat mõju kogeme veel 12. juuni lõpuni. Need on kaks kõige agressiivsemaid omadusi väljendavaid taevakehasid ning kui need satuvad omavahel pingenurga all, algab tugev hõõrdumine, mis võib viia plahvatuseni.