ÕNNETU ÕNNETUS Miljonite fännidega USA juutuuber suri kõigest 40-aastaselt

I'm emo this morning apparently pic.twitter.com/0Zg4ArSak0

Potteri abikaasa kirjeldas, et varalahkunud juutuuber jagas fännidega oma hobisid üle kümne aasta. «Tema armastus põnevate lugude vastu ja hästi kirjutatud tegelaskujude vastu oli see, mis ta Youtube'i suunas. Meeskond tahab seda jätkata. Tema austuseks tahame jätkata imeliste lugude jagamisega, et hoida mälestust meie enda superkangelasest elus,» teatas Potteri abikaasa.