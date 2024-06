Briti ettevõtja müüs kodumaal oma äri ja avas Elvas rannakohviku

Elvas Verevi rannas asuv kohvik on saanud sel hooajal täiesti uue kuue. Kohviku omanik Andrew Brammer on männilinnana tuntud Elvasse tulnud otse Suurbritanniast ning olles elanud maailma suurlinnades, on ta nüüd oma õnne leidnud just siin. «Tahame teha rannakohvikut teisiti, pakkudes võimalikult palju kohalikelt tootjatelt pärinevat toitu,» räägib ta.