ROHKEM EESTIT Õllesummer toob tagasi Eesti muusika lava ja loob uue Whiskey ala

Esmakordne Whiskey ala laulukaare siseruumides on üles ehitatud mõttega "iga päev eri stiil". Nii on 4. juuli bluusilikus võtmes koos Kolumbus Krisiga ning 5. juuli kantrilik, Justamendi ja Carlos Ukareda juhtimisel. Festivali avapäev on Whiskey ala rockabillylik, mille eest hoolitsevad Louie Digman Trio ja DJ Peter Bear. 6. juuli saab olema särtsakate naisartistide päralt nagu Laura Prits Experience, The Wildcard ja Triin Niitoja.