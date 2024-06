Tartu avaturul kauplev proua: tulge vaadake, milline on siin tualettruum ja mis raha eest siia pääseb

«Tulge vaadake, milline on siin tualettruum,» ütleb Tartu avaturul toidukaupa müüv proua. «Sellega on olnud juba pikka aega probleem, et siin on räpane ja seep on otsas,» lisab ta. «Potid ning paberihoidjad on pealt väga tolmused, pott on määrdunud, ühes vetsus ei ole võimalik kätte saada vetsupaberit, kuigi paber on seal olemas,» räägib ta.