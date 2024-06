FOTOD «Vallalise kaunitari» kavaler Emmanuel Odeh abiellus

Tõsielusaates «Vallaline kaunitar» osalenud ja Brigitte Susanne Hundi südame eest võidelnud Emmanuel Testimony Odeh jagab ühismeedias, et on sõudnud abieluranda.

«Millest ma ilma olen jäänud??» uuritakse naljatades Instagrami postitatud foto all. «Opaa, Manu sai meheks,» sõnas üks mees postituse vastuseks.

Ühismeediasse postitas Emmanuel kaunid fotod, kus poseerivad abikaasaga traditsioonilistes Nigeeria rõivastes. «Mister and Misses Odeh,» kirjutab Emmanuel.

Möödunud aasta oktoobris, kui Emmanuel osales saates «Ma näen su häält», nentis ta Elu24-le antud videointervjuus, et endiselt tuntakse teda tänaval ära ja küsitakse pilti. «Nii palju tuntakse mind ära, igale poole, kuhu ma lähen... Kui eestlased julgevad sinult pilti küsida ja juttu ajada, siis sa juba tead, et oled edukas inimene,» rääkis ta toona, lisades, et naudib seda täiega.