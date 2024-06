«Nii on ja kõik,» kirjutab 12-aastane poiss oma sõbrale Snapchatis ja saab vahetult pärast seda teada, et sõber kardab. «Mul on suva,» kirjutab ta tuimalt, olgugi et päev varem oli ta koos oma sõbraga jõhkral moel võtnud 19-aastase mehe elu.