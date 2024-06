VIDEO Vaata, millises olekus astus kultusbändi 2 Quick Starti solist Pearu Paulus valgakate ette: ta ei suutnud sõnu hääldada ja ainult puterdas

«Seekord läks küll nii, et piirideta pidu oligi täitsa piirideta,» rääkis Elu24-le Valga linna kodanik, kelle sõnul oli kultusbändi laulja Pearu Paulus Valgas toimunud ühispeol esinedes alkoholijoobes. «Pole harjunud teda niimoodi nägema, et sõnad suust välja ei tule. Siiani on ta jätnud mulle viisaka ja soliidse inimese mulje!» oli Valga kodanik bändi esinemises sügavalt pettunud.