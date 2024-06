FOTOD Pariisi uhkeim maamärk sai olümpiamängudeks massiivse kaunistuse

30 tonni kaaluv rõngaste installatsioon on valmistatud taaskasutatud Prantsuse terasest ning on paigaldatud 135-aastase maamärgi lõunakülje esimese ja teise korruse vahele, pakkudes lummavat vaadet Seine'i jõele.

Pariisi 2024. aasta olümpia- ja paraolümpiamängude korralduskomitee president Tony Estangueti sõnul on tegemist olulise tähisega kogu olümpiamängude ajaks: «See on mängude suurim sümbol. Rõngad linna südames koos Eiffeli torniga – see on kogu projektis väga-väga oluline, alates avapeost kuni võistlusteni ja medalitseremooniateni.»