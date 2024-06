Karupoeg Puhhi mõtles väja kirjanik Alan Alexander Milne , kes kinkis 1921. aastal oma pojale Christopher Milne'ile sünnipäevaks vahva mängukaru. Nime, mis originaalis on Winnie-the-Pooh , sai karupoeg alles kolm aastat hiljem, seni kutsuti mängukaru Edwardiks . Mängukaru omakorda on saanud nime Winnie Londoni loomaaiaselanud baribali Winnipegi järgi.

Taskufilosoofide Karupoeg

Karupoeg Puhh on planeedi targutajatele lihtne saak: ta võimaldab – olles segaduses ning mõtlik mänguasi – ka idikatel filosofeerida, ta võimaldab tuhandetel zenidel, rohelistel, roosadel, hipidel, puudekallistajail, maailmaparandajail ajada nii lolli vahtu, et see ei mahu kuhugi ära. Kõikvõimalikud Karupoeg Puhhi tähendamissõnad on levinud üle planeedi kiiremalt kui raketid Belka, Laika ja Strelkaga.