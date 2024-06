PÄEVAHOROSKOOP 10. juuni: Sõnni pilk on suunatud tulevikku, Skorpionit võivad vallata nostalgilised meeleolud

Pilk on tulevikku suunatud, sinu visioon on julge ning üritad teisigi kaasa haarata. Kui liigselt lendu tõused, tõmbavad kaaslased sind taas Maa peale.

Keegi inimene, kes on ehk sinu silmis suur autoriteet, võib sulle tööga seoses nõu anda. Tema sõnu ei tohiks päris puhta kullana võtta.

Äriasjades ole ettevaatlik. Need, kellega teed koostööd, võivad näha asju teisiti kui sina. Ära lase ohjadel peost libiseda!

See, mida ootavad sinult sõbrad, võib vastanduda sellele, kuidas ise tahaksid toimida. Tunned end mõnevõrra segaduses.

Oled infotulva alla uppumas. Erinevatest allikatest leitav teave on vastukäiv ning sul on keeruline aru saada, mis on õige, mis aga väär.