Kreeka meedia SKAI teatas pühapäeva hommikul, et Agia Marinas asuvalt Symi saarelt leiti surnukeha. Soome aja järgi kella 11 paiku teatas uudisteagentuur Reuters, et kohaliku abilinnapea sõnul on surnukeha kadunud telearsti Michael Mosley oma.