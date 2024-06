KUUMAD KLÕPSUD Hiljuti suhtekõlakat kummutanud Cassia Shakti naudib armurõõme uue kaaslase embuses

«Meil sai mehega üks kuu suhtes olemist ning lootusetu romantikuna tahtsin ma seda tähistada. Niisiis viisin ta meie esimesele väljasõidule Läänemaale, Noarootsi. Me grillisime, chillisime, vannitasime, veinitasime, päevitasime ja nautisime sajaga teineteise kohaolu ja eksistentsi üksteise elus,» jagab Cassia Shakti Instagrami postituses ja lisab, et on nii tänulik, õnnelik ja ülepeakaela armunud.

Nädalavahetusel käisid noored ka Cassia Shakti sõbranna pulmas, kus lembehetki jagati.

Foto: Kuvatõmmis Instagrami loost

Ühtlasi püüdis naine kinni ka pruudikmbu ning jagas ka sellest videot ja fotot, kuhu kirjutas juurde: «Nagu ma mõnda asja lihtsalt tunnetan ette, nii teadsin ka, et püüan selle kimbu kinni. Me kõik teame, mis järgmiseks saab!»

Foto: Kuvatõmmis Instagrami loost

Esimene vihje sellest, et naisel on uus kallim, laekus Elu24 vihjemeilile tänavu aprilli alguses. Vihjesaatja sõnul jagas Cassia mehest pilte populaarses rakenduses BeReal, mis palub kasutajatel suvalisel hetkel jagada endast pilti. Just selles rakenduses oli Cassia väidetavalt ühe mehega korduvalt pildile jäänud. «Postitab igapäevaselt BeReali koos pilte,» väitis vihjesaatja.

Sisulooja lükkas kuulujutu ümber ja kinnitas, et on siiani vallaline. «Ei, mul ei ole poiss-sõpra. Olen endiselt vallaline,» avaldas ta Elu24-le.

Küll aga viitas Cassia võimalusele, et temaga väidetavalt BeReali postitusele sattunud mees võis olla tema kohtingukaaslane. «Nagu vallalisele kombeks, käin vahel kohtingutel,» viitas Cassia sellele, et on uuele suhtele avatud.

Mees jäi pildile ka Cassia 31. sünnipäeva tähistamisel, kui naine oli kokku kutsunud oma kõige lähedasemad sõbrannad oma meestega, õe-vennad ja mõned lähedasemad meessõbrad.

2023. aasta alguses purunes Cassia pikk suhe juutuuber Roomet Poomiga. Cassia ja Roomet andsid 2023. aasta esimesel päeval Instagrami postituses teada, et on lahku läinud. Paar oli koos üle nelja aasta.