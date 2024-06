FOTOD Glamuurne sinivereliste pulm Suurbritannias: prantsuse stiilis lossis peeti koos 400 külalisega pulmapidu

33-aastane seitsmes hertsog, kes on alla neljakümneaastaste seas Suurbritannia rikkaim mees oma 10,42 miljardi naelaga (12,19 miljardit eurot), on prints Williami poja prints George'i ja prints Harry poja Archie ristiisa.

Pulma oli kutsutud 400 külalist, nende seas ei olnud aga prints Harryt, kes ei ole oma sünnimaale eriti oodatud ega Walesi printssessi Catherine’i, kes saab vähihaiguse tõttu keemiaravi. Siiski olid külaliste seas näiteks prints William ja printsess Eugenie, vahendab Hello Magazine . Prints Williamil oli tol päeval ka oluline roll, ta oli isamees.

Pärast tseremooniat Chesteri kirikus suundusid noorpaar ja pulmakülalised prantsuse stiilis lossi Eaton Halli, mille ümber laiuvad 4400 hektaril aiad ja park. Seal peeti koos 400 külalisega maha pulmapidu. Sotsiaalmeedias kirjutatakse, et peopaika valvas politsei, kes kontrollis iga inimese dokumenti, kes territooriumile saabus.

33-aastane hertsog Hugh ja 30-aastane Olivia tutvusid sõprade kaudu kaks aastat tagasi. Oliviast on vähe teada, tema jalajälg netiavarustes on minimaalne. Siiski kirjutab Harper's Bazaar, et Olivia töötab vanemraamatupidaja keskkonnasõbralikus ettevõttes Belazu, mis impordib kõrge kvaliteediga keskkonda säästvaid toiduaineid.