«Seltskond hängib terve vahetunni tualetis.» Tallinna kool kehtestas veipimise vastu võitlemisel uue reegli

Tallinna Linnamäe vene lütseum seisab silmitsi tõsise probleemiga. Nimelt tarvitavad alaealised nikotiini, ütleb üks anonüümseks jääda sooviv töötaja. Probleem on süvenenud seoses e-sigarettide levikuga, mis ei eralda suitsu ja on praktiliselt lõhnatud. Lütseumi juhtkond leiab, et see on kõigi koolide tänapäevane probleem.