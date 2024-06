Nädala esimene pool toob omajagu katsumusi, sest viibime pingelises ja konfliktses Marsi kvadraadis Pluutoga , millele järgneb kohe suhtlust takistav Merkuuri kvadraat Saturniga . Ent nädala teine pool toob uue selguse ja tervendust. Paistab, et toimumas on mingisugune suurem puhastumine .

Tuletan meelde, et allpool on üksnes üldistatud päikesemärgi horoskoop, kuid iga inimene on palju rohkem kui tema päikesemärk. Tõelised vastused peituvad individuaalses sünnikaardis ja kes tunneb sügavamat huvi, võib pöörduda otse minu poole.