VIDEO «Inimesed põgenesid telkidesse!» Eesti Lennupäevad jäid suure saju alla

Traditsiooniliseks kujunenud iga-aastased Eesti Lennupäevad on Baltikumi suurim lennundusüritus. Lennupäevad toimuvad Eesti Lennundusmuuseumis Langel Haaslava vallas sellel laupäeval ja pühapäeval.

Laupäeva keskpäeval tuli aga lennud ja programm suure vihma tõttu pausile panna, ütleb perega lennupäevi külastav tallinlane. «Palju huvilisi on siin, aga metsik padukas tuli. Tohutu vihm,» ütleb ta.

«Kõik inimesed põgenesid telkidesse, sajab tugevalt juba paarkümmend minutit,» räägib külastaja Elu24-le. «Müristab ka ja ebanormaalne sadu on siin,» lisab ta. «Hea, et siin on suur angaar, aga parklast tee siia oli umbes kilomeeter ja osa inimesi jäid tee peal paduka kätte.»