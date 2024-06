ELU 25 Juku-Kalle Raid: millest pajatas valimistel seltsimees Stalin, tõeline staar ja muunasudija?

Seltsimees Stalinit kuidagi "valimistega" seostada on üldiselt naeruväärne. Vähemalt selliste valimistega, mida meie siin valimisteks peame. Ometi need justkui "toimusid". Ja otse loomulikult sai "hääletada" ainult "kommunistliku partei liikmeid ning parteitute blokki". Viimane oli puhas väljamõeldis, kontrollitud valimiste tingimustes võitsid alati kommunistid, umbes 99,8 % tulemusega. Seda mäletavad kindlasti isegi enamus selle teksti lugejaist.

"Ma ei tahtnud üldse kõnet pidada!"

Tähelepanuväärne on aga see, et Lenini teoste esimene köide algab Stalini kõnega, mille ta pidas 1938. aastal omanimelises valimisringkonnas Moskvas. Kõne on stenografeeritud ning seda trükiti Venemaal brošüüride ja raamatutena sadades tuhandetes eksemplarides. Meil, Eestis, siis Uljanovi eessõnana.