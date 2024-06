MARSS SÕNNIS Tegutsemine muutub aeglasemaks, aga ka kangekaelsemaks: vaikselt kogunenud viha võib vulkaaniliselt plahvatada

Teotahet, motivatsiooni, füüsilist energiat ja kirge juhtiv planeet Marss sisenes 9. juunil Sõnni ning jääb sinna kuni 20. juulini . Kuna Sõnni märk kuulub aga Veenuse valitsuse alla, on mehelik Marss sisenenud justkui naiselikule territooriumile. Mida see meie jaoks tähendab?

Paraku ei väljenda Marss end Sõnnis nii aktiivselt, tegusalt ega mehiselt kui tavaliselt, kuid see asetus tõstab oluliselt soovi elu füüsilist poolt nautida. Kõigepealt aga toimub suur aeglustumine, sest Marss väljus just tulikiirest algatajast Jäärast ning saabus maisesse paradiisi, kus keegi ei oota, et ta millegi nimel meeletult võitleks. See on passiivne versioon Marsist. Ent kuna Marsi pärisolemus on agressiivne, võib siin tekkida passiiv-agressiivsus.