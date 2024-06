«Ei tasu loota, et enne mu 35. sünnipäeva ükski suhe püsima jääb. Nii et hoiatan teid, mehed. Ei tasu rüütlit mängida, kui selleks valmis ei ole,» avaldas tšellist Silvia Ilves nädala keskel ja teatas, et tema suhe Kristo Puhmiga on purunenud.