NÄDALAPROGNOOS Ees on põnev teekond pingelisest võitlusest unenäolisesse reaalsusesse

Viibime kasvavas kuufaasis, mil energia üha tõuseb ning on vajadus suunata seda väljapoole ja olla aktiivne. See on ehitamise kuufaas.

Nädal algab aga päris võimsa pingeseisuga, mis võis anda oma saabumisest märku juba nädalavahetusel. On vaja võtta oma energia kokku ning anda maksimumi, et tulla läbi mistahes takistustest ja võitlustest, mida elu teele saadab. Samal ajal tasub aga püüda teisi ja isennast mitte haavata ega ohtu seada. See võib olla konfliktne aeg.

Õnneks on näha, et pärast kolmapäeva läheb olukord paremaks ning kokkulepped ja teineteise mõistmine on võimalik. Tekib tervenemise potentsiaal.

See-eest nädalalõpp toob sisse hoopis uue teema, viies meid kaunite unistuste, igatsuste ja illusioonide lainele. See võib olla ilus, kuid eksitav aeg. Mõnel juhul aga inimesed just ärkavad illusioonidest, milles nad seni viibisid, kuid sellest ise arugi ei saanud. Igaljuhul jõuab kohale omalaadne pilveke, mis võib muuta reaalsustaju ja ka pilti, mis oli jooksnud seni meie silme ees ja millesse uskusime.

Parimal juhul kogetakse elu sel ajal unenäolise ja maagilisena ning see kosutab hinge.

