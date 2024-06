ELU25 Juku-Kalle Raid: ühest erakordselt jälgist, aga kahjuks kuulikindlast parteilasest

Ta oskas hirmutada nii et teistel püksi tuli, ta oskas tähendusrikkalt ning ähvardavalt vaikida, nii et teised hirmust võdisema hakkasid.

Daume oskas kasutada ka vana head kogupauku ("Kas sulle ei meeldi nõukogude võim???") ning ähvardada, et teatab ühest või teisest asjast "kuhu vaja"; ta oskas hirmutada nii et teistel püksi tuli, ta oskas tähendusrikkalt ning ähvardavalt vaikida, nii et teised hirmust võdisema hakkasid. Ta valdas täiuslikult sisutühja ent ometi õõva ja kartust äratavat nõukogulikku leksikat.

Ta suutis ajalehte kirjutada ja kõnedes kasutada täiesti mõttetut plära, mis mõjus ometi riigimehelikult, Tähendusrikkalt, Oluliselt. Näiteks kirjutas ta ühest "eesrindlikust ABC kauplusest", kus "ostja tunneb ennast palju hubasemalt kui mujal.

"Milles siis küsimus" – päris vilunud parteilane rõhutatud retoorikaga Ja vastas kindlalt: "Selles, et kaupluses töötab internatsionaalne noortekollektiiv T.Karjagina juhatusel. Kauplus täidab alati plaani ja kaebusi pole peaaegu üldse."

Ülemuse must Volga, millest enamus ainult und võisid näha Foto: arhiiv

Kõige suuremad sõnad

Ühel õhtul hakkas parteilane meenutama sõnu, mida ta kõige usinamalt oli teeninud.

Nimisõnad: plaan, üritus, kongress, demonstratsioon, hooaeg, viisaastak, traktor, kombain, põllumajandus, kommunism, sotialism, jõud, tempo, partei, kaader...

Omadussõnad: vääramatu, võimas, parim, hoogne, suur, särav, edukas, üksmeelne, enneolematu, töökas, reibas, kodumaine...

Tegusõnad: ületama, täitma, sammuma, marssima, usaldust õigustama, innustama, võistlema, hoogustama...

Tegelikult oli Õilis Parteilane, seltsimees Raik Daume aga eelkõige lihtne intrigaan, si...akeeraja, üsna alatu tegelane, empaatiavõimetu töllmokk.

Ta lihtsalt arvas, et on asendamatu ning toona, 1980ndate lõpuaastail toimetades, kuhu Teet Kallas ta asetanud oli, ei olnud ta absoluutselt võimeline aru saama, et on tegelikult tühi koht, mõttetut sõnakõminat esitav jahupea.

Miskipärast tuli see raamat (ja on tihti varemgi tulnud) meelde just valimiste ajal.

Ma ei hakka paralleele tooma, aga... Raik Daume on visa, ta elab edasi.