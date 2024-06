GALERII Hüva leili! Eesti ja Soome saunasõbrad püüdsid Guinnessi rekordit

«Viimastel aastatel on Eesti saun aina enam laia maailma murdnud: meie omamoodi saunakombeid, mullust sauna-aastat ja saunamaratone on kajastanud suured rahvusvahelised ajakirjandusväljaanded. Omajagu on räägitud jalkaäss David Beckhamist ja teistest staaridest, kes on Eestist pärit iglusauna soetanud. Väga erilist tähelepanu oleme saanud tänu Anna Hintsi saunadokumentaalile «Savvusanna sõsarad», mida on saatnud rahvusvaheline edu ja mitmed mainekad auhinnad,» rääkis Visit Estonia välismeedia juht Jana Kutšinskaja.