VIDEO Raadiohääl Andres Puusepp pälvis tähelepanuväärse tunnustuse

Instagrami postitatud video juures avaldab Puusepp tänu ja tervitab kõiki vabatahtlikke. «Ma tänan kogu südamest tunnustuse eest! Tervitan kõiki vabatahtlikke, kes panustavad oma aega riigi sisejulgeoleku turvalisusse!»

Raadioeetris rääkis siseminister Lauri Läänemets, et antud auhind on tunnustuseks vabatahtlikele, kes panustavad siseturvalisusesse, toetavad teisi vabatahtlikke ja populariseerivad vabatahtlikuks olemist. «Väga head tööd oled teinud ja kuldaväärt mees tervele Eestile ja siseturvalisusele,» sõnas Läänemets auhinda üle andes. Ta lisas, et Puusepp tegi möödunud aasta jooksul 561 tundi vabatahtlikku tööd erinevates Tallinna komandodes.

Möödunud aasta veebruaris, kui Puusepal täitus kuus aastat vabatahtliku päästjana, sõnas ta intervjuus, et see on võimalus olla kasulik nii riigile kui abiks päästes. Ka tunnistas ta, et teeb seda inimeste tänutundest. «See, kui sa näed sellesama inimese... Vaatad talle silma, sa näed ta silmades seda tohutut tänu ja tänulikkust, sellest piisab, ta ei peagi midagi ütlema. Siis saad jälle aru, miks sa seda tööd teed.»

Ka auhinda vastu võttes sõnas Puusepp, et ei ole seda kunagi auhinna pärast teinud, küll aga tõdes ta, et see tähendab talle väga palju. «See on mulle südamelähedane asi juba aastaid-aastaid.»

Ka lisas ta: «Kõik see pääste värk, on nagu perekond. Me oleme meestega 24 tundi ninapidi koos. Teeme trenni koos, sööme, võitleme, kustutame tuld. Me teeme kõike koos. See on minu teine perekond.»

