FOTOD Elvalane leidis oma aiast metslooma pesa: poegadega ei tohi mängima hakata

Facebooki grupis «Elva» annab Elva elanik Maarja-Liisa teada, et leidis oma kodu krundilt Pikalt tänavalt rebasepesa.

«Teadaanne kesklinna rahvale (Mareplex, Arbi järve, Tuletõrje tn ja Pika tn piirkonna eramute inimesed). Leidsime oma krundilt (Pikk tn) rebase pesa, milles on ema koos vähemalt kahe pojaga. Pojad on pesast välja käima hakanud ja seetõttu nad leidsimegi,» ütleb Maarja-Liisa, kes pöördus ka keskkonnaameti poole ning jagab oma postituses soovitusi, mille amet talle andis:

4. Kui kutsikad teie juurde tulevad, andke (häälega või plaksutades) märku, et inimene ei ole mängukaaslane.

Maarja-Liisa ütleb, et plaanib rebasepesa sulgeda. «Meie veendume, et pesa on tühi ja siis sulgeme selle sissepääsu keskkonnaameti nõuannete kohaselt. Seejärel peaks ema pojad ehk sobivamasse kohta kolima... nt metsa,» ütles ta.