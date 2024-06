«Igati kunstipärane!» Toidupoes sisseoste teinud tartlasele avanes vorstipakist ebameeldiv üllatus

Toidupoest täissuitsuvorsti ostnud tartlane sai «üllatuse» osaliseks, kui avastas kodus, et vorstilatt on hallitama läinud. «Väga suure tõenäosusega on tegemist pakendi vigastusega, mistõttu on pakendisse sattunud õhk ja seetõttu lähebki toode hallitama,» märgib tootja ja palub klientidel sääraste olukordade puhul nii poodi kui ka tootjat teavitada.