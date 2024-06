TÄNAVAKÜSITLUS Tartu kraanivee näidud on korras, aga kohalikud seda jooma veel ei kipu

Tartu Veevärk teatas täna, et ligi kümme protsenti Tartu joogiveest on reostunud, puudutatud on Variku linnaosa, Tammelinn ja Ränilinn.

«Mina olen just sellest linnaosast, kus see bakter oli!» rääkis Elu24 tänavaküsitluses vanem proua, kes hoolimata korras näitudest kraanivett Tartus jooma veel ei tõtta. «Esiteks on kraaniveel juures vastik kloorilõhn ja praegu ma küll seda veel juua ei taha,» selgitas ta oma valikut. See proua ei olnud aga kaugeltki ainus, kes Tartu joogivett ei usalda, ja neid, kes kraanivett, hoolimata korras näitudest, juua ei taha, on tartlaste seas teisigi.